Blinken: Nordkorea sucht mit Raketenstarts möglicherweise nach Aufmerksamkeit

Photo : YONHAP News

Nordkorea versucht nach Meinung von US-Außenminister Antony Blinken, mit seinen aufeinanderfolgenden Raketenstarts Aufmerksamkeit zu gewinnen.Entsprechendes sagte Blinken in einem Interview mit MSNBC am Donnerstag und forderte Nordkorea auf, sich auf Dialoge einzulassen.Die Vereinigten Staaten seien bereit, sich ohne Vorbedingungen mit Nordkorea zusammenzusetzen und sich für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu engagieren, sagte er und forderte Nordkorea zu einer Reaktion auf.Die USA hätten keine feindseligen Absichten gegenüber Nordkorea. Sie hätten beobachtet und abgewartet, ob Nordkorea bereit zu einem Engagement sei. Nordkorea habe leider keine Reaktion auf diese Angebote gezeigt, hieß es.Blinken bekräftigte, dass Nordkoreas Raketentests gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstießen. In dieser Angelegenheit seien die USA mit den Vereinten Nationen, Südkorea und Japan stark engagiert.