Nordkorea warnt angesichts neuer US-Sanktionen vor stärkerer Reaktion

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat sich gegen die neuen Sanktionen gewehrt, die die Vereinigten Staaten als Reaktion auf seine Raketenstarts verhängten.In einer von der Nachrichtenagentur KCNA am Freitag veröffentlichten Stellungnahme betonte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums, dass das nordkoreanische Projekt zur Entwicklung neuer Waffen nicht auf bestimmte Länder oder Gruppen abziele. Das Projekt diene lediglich zur Modernisierung der nationalen Verteidigungskraft.Die Stärkung der nationalen Verteidigungskraft stelle ein gesetzmäßiges Recht eines souveränen Staates dar. Nordkorea werde auf sein Recht nicht verzichten, betonte der Sprecher.Er warnte zugleich, Nordkorea werde noch stärker und klarer reagieren, sollten die USA eine solche konfrontative Haltung einnehmen.Das US-Finanzministerium hatte am Mittwoch (Ortszeit) bekanntgegeben, sechs Nordkoreaner, einen Russen und eine russische Organisation wegen der Beteiligung an den nordkoreanischen Programmen für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen auf die Sanktionsliste gesetzt zu haben.