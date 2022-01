Tägliche Covid-19-Fälle steigen auf 4.542, eingeschleppte Fälle mit 409 auf neuem Höchststand

Photo : KBS News

Die Anzahl täglich neuer Covid-19-Fälle bliebt einen dritten Tag in Folge bei über viertausend, während eingeschleppte Fälle am Freitag inmitten der weltweiten Verbreitung der Omikron-Variante einen neuen Höchststand erreichten.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte mit, dass am Donnerstag 4.542 neue Fälle gemeldet wurden, was die Gesamtzahl der Fälle auf 683.566 erhöht.Die tägliche Fallzahl beträgt 376 mehr als vor einem Tag und über 830 mehr als vor einer Woche.Von den jüngsten Fällen waren 4.133 lokale Übertragungen und 409 eingeschleppte Fälle aus dem Ausland.Die eingeschleppten Fälle überstiegen zum ersten Mal die 400er-Marke und erreichten an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils einen neuen Höchststand.Die Anzahl schwerkranker Patienten sank auf 659 und fiel damit erstmals seit 45 Tagen wieder unter 700.Am Donnerstag um 17 Uhr war die Belegungsrate der Intensivstationen landesweit leicht auf 37,1 Prozent gesunken.Es gab am Donnerstag 49 weitere Todesfälle, was die Zahl der Todesopfer auf 6.259 erhöht.Die Sterblichkeitsrate stieg auf 0,92 Prozent.