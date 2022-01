Zentralbank erhöht Leitzins auf 1,25 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat erneut den Leitzins angehoben.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea beschloss in einer Sitzung am Freitag, den Schlüsselzins von derzeit einem Prozent um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent zu erhöhen.Das Gremium erhöhte damit erstmals seit Juli und August 2007 wieder das zweite Mal in Folge den Zinssatz.Grund für den Zinsschritt sind die günstige Wirtschaftserholung und der jüngst beschleunigte Anstieg der Verbraucherpreise.Hinsichtlich einer weiteren Zinsanhebung teilte das Gremium mit, dass es auch künftig das Ausmaß von Lockerungen der Geldpolitik angemessen anpassen werde. Man werde die Entwicklung von Covid-19 sowie Veränderungen beim Wachstum und der Preisentwicklung gründlich kontrollieren und über den Zeitpunkt für eine weitere Anpassung entscheiden.