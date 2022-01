Bericht: Nordkoreanische Hacker stahlen 2021 Kryptogelder im Wert von 400 Millionen Dollar

Photo : Getty Images Bank

Nordkorea hat einem Bericht zufolge letztes Jahr durch Hackerangriffe Kryptowährung im Wert von rund 400 Millionen Dollar gestohlen.Das schreibt Chainalysis, ein amerikanisches Blockchain-Analyseunternehmen, in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Nordkorea habe letztes Jahr 395 Millionen Dollar an Kryptogeldern auf diese Weise gestohlen.Chainalysis ging davon aus, dass die als „Lazarus Group“ bekannte nordkoreanische Hackergruppe dabei federführend gewesen sei.Lazarus Group steht anscheinend im Zusammenhang mit dem nordkoreanischen Generalbüro für Aufklärung und steht auf der Sanktionsliste sowohl der USA als auch der Vereinten Nationen. Mit einer Cyberattacke auf Sony Pictures im Jahr 2014 nach der Produktion eines Films, in dem über das nordkoreanische Regime gespottet wurde, wurde die Gruppe weltweit bekannt.Mit Verweis auf Veränderungen bei Formen von Hackerangriffen heißt es im Bericht, dass der Prozess der Geldwäsche ausgefeilt werde.