Regierung und Regierungspartei einig über Aufhebung militärischer Schutzgebiete

Photo : YONHAP News

Die Regierung und die Minjoo-Partei Koreas haben vereinbart, 9,05 Millionen Quadratmeter große Schutzgebiete für militärische Einrichtungen aufzuheben.Sie befinden sich in innerkoreanischen Grenzgebieten in den Provinzen Gyeonggi und Gangwon sowie Incheon.Die Entscheidung teilte Park Wan-joo, Politikchef der Regierungspartei, am Freitag vor der Presse mit. Beide Seiten hätten die Ansicht geteilt, dass die Bewohner und die lokalen Regierungen der betroffenen Regionen immer noch viele Unbequemlichkeiten und Schäden erlitten, hieß es.Beide Seiten einigten sich auch darauf, 3,69 Millionen Quadratmeter große sogenannte „Kontrollierte Schutzzonen“ in Cherwon in der Provinz Gangwon, Ganghwa in Incheon sowie Yangju, Gwangju und Seongnam in der Provinz Gyeonggi zu „Eingeschränkten Schutzzonen“ zu lockern. Damit soll ermöglicht werden, nach Beratungen mit dem Militär neue Gebäude zu bauen.Für weitere 34,26 Millionen Quadratmeter große Gebiete wurde beschlossen, dass lokale Verwaltungen Entwicklungsgenehmigungen erteilen können, ohne es mit dem Militär besprechen zu müssen.