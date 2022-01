KDCA: Omikron wird nächsten Freitag zur dominanten Variante in Südkorea

Photo : YONHAP News

Omikron wird laut einer Prognose der Seuchenkontrollbehörde in eine Woche zur vorherrschenden Corona-Variante in Südkorea.Diese Einschätzung teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) am Freitag anhand des Ergebnisses einer eigenen Analyse mit. Der Anteil der Omikron-Variante im Land werde um den 21. Januar 50 Prozent übertreffen und die dominante Variante sein.Man verlangsame zwar durch die Maßnahmen zur Einreisebeschränkung und zur Eindämmung der Ausbreitung das Tempo dieser Entwicklung. Sollten die Eindämmungsmaßnahmen gelockert werden, werde Omikron schnell zur vorherrschenden Variante, was zu einer rapiden Zunahme der Infekionsfälle führen werde, warnte die Behörde.In den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Israel hatte der Anteil der Omikron-Variante innerhalb von vier bis sechs Wochen nach der Bestätigung des ersten Omikron-Falls 50 Prozent übertroffen.In Südkorea wurde am 24. November bei einem Eingereisten die erste Omikron-Infektion bestätigt. Jetzt, sieben Wochen danach, beträgt der Omikon-Anteil etwa 20 Prozent.Die KDCA erwartet, dass die Zahl der täglich bestätigten Neuinfektionen Ende Februar auf bis zu 30.000 steigen wird, falls die Maßnahmen zur sozialen Distanzierung gegenüber dem gegenwärtigen Niveau um 40 Prozent gelockert werden. Zugrunde liegt dabei die Annahme, dass Omikron dreimal ansteckender als Delta ist.