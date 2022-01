US-Präsident dankt Korea-Amerikanern für Beiträge zu Wachstum und Wohlstand der USA

Photo : KBS News

US-Präsident Joe Biden hat zum Tag der Koreanischen Amerikaner am Donnerstag ein Schreiben geschickt, um ihre Aufopferung und Mühe zu würdigen.Laut der Organisation Korean American Grassroots Conference (KAGC) betonte Biden in dem Schreiben, die Amerikaner koreanischer Abstammung hätten inmitten der Schwierigkeiten und Diskriminierung weiterhin dazu beigetragen, dass die USA zu einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten geworden seien. Sie hätten auch das Bündnis zwischen Südkorea und den USA, Dreh- und Angelpunkt für Frieden und Wohlstand in der Welt, gestärkt.Biden dankte dann für alles, was die Gemeinde der Koreanischen Amerikaner für die Fortschritte der USA getan hat.Am 13. Januar 1903 kamen 102 Koreaner auf Hawaii an, um auf Zuckerrohrfarmen zu arbeiten. Trotz der harten Arbeit hielten sie zusammen und sammelten Geld, um Aktivitäten für die Unabhängigkeit Koreas zu unterstützen.