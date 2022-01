Südkorea fordert Nordkorea zu Reaktion auf Friedensbemühungen auf

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium hat Nordkorea aufgefordert, auf die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um Friedensschaffung durch Gespräche positiv zu reagieren.Die Forderung unterbreitete der stellvertretende Ministeriumssprecher Cha Duk-chul am Freitag vor der Presse. Hintergrund ist Nordkoreas Widerstand gegen die jüngst verhängten neuen Sanktionen der USA gegen das Land.Die Regierung werde damit verbundene Entwicklungen, einschließlich weiterer Reaktionen Nordkoreas, mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, sagte Cha weiter.In Bezug auf die Notwendigkeit einer Sanktionslockerung im Zusammenhang mit humanitärer Hilfe sagte der Sprecher, es bestehe ein breiter Konsens darüber in der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der USA und der UN, dass bei der humanitären Hilfe für Einwohner in Nordkorea als Folge der Sanktionen kein Hindernis errichtet werden sollte. Die Regierung werde die Bemühungen fortsetzen, um bei der Anwendung der Sanktionen auf diesem Gebiet nach vernünftigen und wirksamen Wegen zu suchen.