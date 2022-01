JCS: Nordkorea feuert unidentifiziertes Projektil ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Militär am Freitag ein noch nicht identifiziertes Projektil in Richtung Osten abgefeuert.Das teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) in einer um 14.47 Uhr versandten SMS an Reporter mit.Der neue Start erfolgte drei Tage nach dem letzten Raketentest, bei dem Nordkorea nach eigenen Angaben eine Hyperschallrakete erfolgreich abgefeuert hatte.Das heute gestartete Projektil wird als eine ballistische Rakete vermutet. Wie verlautete, analysiere das Militär dessen technische Daten, darunter Reichweite und Flughöhe.Nordkorea hatte sich heute Vormittag in einer Stellungnahme den jüngst verhängten neuen Sanktionen der USA widersetzt und davor gewarnt, dass es noch stärker und klarer reagieren werde, sollten die USA eine solche konfrontative Haltung einnehmen.