Gericht setzt Impfpasspflicht in großen Geschäften und für Minderjährige von 12-18 Jahren aus

Photo : YONHAP News

Ein Gericht hat am Freitag die Durchsetzung des Impfpassprogramms der Regierung in Kaufhäusern und Discountern ausgesetzt und gleichzeitig die Impfpasspflicht für Minderjährige im Alter von 12 bis 18 Jahren in allen Einrichtungen eingestellt.Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts von Seoul gilt jedoch nur für Einrichtungen und Personen in Seoul, bis das Ergebnis einer Hauptklage vorliegt, die letzten Monat von insgesamt 1.023 Personen zur Aufhebung der Durchsetzung des Impfpasssystems eingereicht wurde.In Ihrer Klage behaupteten die Kläger, das Programm diskriminiere ungeimpfte Personen.Nach der Gerichtsentscheidung vom Freitag gilt die Impfpasspflicht nicht mehr für Discounter und Kaufhäuser in Seoul mit einer Größe von 3.000 Quadratmetern oder mehr.Minderjährige im Alter von 12 bis 18 Jahren müssen keinen Impfpass vorlegen, um Zugang zu Mehrzweckeinrichtungen in der Hauptstadt zu erhalten.Die Durchsetzung des Impfpasses bleibt jedoch in Cafés, Restaurants, Kinos, PC-Räumen und Sporteinrichtungen bestehen.Die Suspendierungen bleiben bis 30 Tage nach der bevorstehenden Entscheidung im Hauptverfahren des Falls wirksam.