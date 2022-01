JCS: Nordkorea feuert unidentifiziertes Projektil ins Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat dem südkoreanischen Militär zufolge am Montag ein noch nicht identifiziertes Projektil ins Ostmeer abgefeuert.Das teilte der Vereinigte Generalstab in einer um 8.56 Uhr an Reporter versandten SMS mit.Technische Daten wie Reichweite, Flughöhe und Geschwindigkeit werden derzeit analysiert.Der Start erfolgte drei Tage, nachdem Nordkorea am Freitag von einem Zug aus zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert hatte.Es stellt zudem nach dem Raketentest am 5. Januar die vierte Demonstration der Macht durch Nordkorea im neuen Jahr dar.Das südkoreanische Militär macht im Falle der Detektion einer ballistischen Rakete dies zügig der Presse bekannt.