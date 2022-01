Quellen: Nordkoreanischer Frachtzug kommt in chinesischer Grenzstadt Dandong an

Photo : YONHAP News

Berichten zufolge hat ein nordkoreanischer Güterzug am Sonntag die Grenze nach China überquert.Laut mehreren Quellen, die mit nordkoreanischen Angelegenheiten vertraut sind, habe der Güterzug die Freundschaftsbrücke über den Fluss Yalu überquert und sei morgens gegen 9:10 Uhr in der chinesischen Grenzstadt Dandong in der Provinz Liaoning angekommen.Den Berichten zufolge sei der Zug von der nordkoreanischen Grenzstadt Sinuiju abgefahren. Ob der Zug mit Fracht in Dandong ankam oder leer war, wurde nicht berichtet.Außerdem hieß es, dass der Güterzug voraussichtlich am Montag mit „Notvorräten“ aus China nach Nordkorea zurückkehren werde.Laut Berichten habe die chinesische Polizei der Grenzstadt die Sicherheit rund um die Brücke und den Bahnhof Dandong ab dem frühen Sonntag verstärkt und den öffentlichen Zugang zu dem Gebiet blockiert.Der Betrieb eines Güterzugs zwischen den beiden Verbündeten ist der erste, seit Nordkorea den Personalaustausch und den Überlandhandel mit seinem engsten Verbündeten ausgesetzt und im Sommer 2020 aufgrund der Corona-Pandemie Grenzschließungen durchgesetzt hat.