Südkorea unterzeichnet Vertrag mit VAE über Export von antiballistischen Raketen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird seine antiballistische Rakete Cheongung-II in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) exportieren.Präsident Moon Jae-in kam während seines Besuchs in den VAE am Sonntag (Ortszeit) in Dubai mit dem Premier der VAE und Herrscher des Emirats Dubai, Muhammad bin Raschid Al Maktum, zusammen. Sie tauschten sich über die Kooperation zwischen beiden Ländern aus.Dabei wurde ein Liefervertrag über das antiballistische Raketensystem Cheongung-II zwischen den koreanischen Rüstungsunternehmen LIG sowie Hanwha Systems und Tawazun, eine Beschaffungsverträge des Verteidigungsministeriums der VAE verwaltende Behörde, unterzeichnet.Das Verteidigungsministerium der VAE hatte im vergangen November den Plan mitgeteilt, das südkoreanische Flugabwehrsystem M-SAM (Mittelstrecken-Boden-Luft-Rakete) einzuführen. Der Vertag werde einen Wert von 3,5 Milliarden Dollar erreichen.