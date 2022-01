Präsident Moon wirbt auf Expo in Dubai für Busans Bewerbung um Expo 2030

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Sonntag an einer Veranstaltung zum Korea-Tag auf der Expo in Dubai teilgenommen, um für die Bewerbung Südkoreas um die Ausrichtung der Expo 2030 zu werben.Moon sagte in seiner Rede, die Dubai Expo gebe Südkorea, das sich um die Austragung der Expo 2030 in Busan bewerbe, viel Inspiration. Das Thema der Busan Expo, „Unsere Welt verändern, in eine bessere Zukunft navigieren“, gehe in die gleiche Richtung wie das Ziel der Dubai Expo.Er rief dann zur Kooperation auf, damit Busan den Zuschlag für die Weltausstellung erhalten könne. Er hoffe, dass man sich 2030 in Busan, die maritime Hauptstadt Koreas, wiedersehen und sich der wagemutigen Seereise anschließen könne, um die Welt zu verändern.Moon sagte auch, dass im Korea-Pavillon auf der Dubai Expo verschiedenen kulturelle Veranstaltungen mittels hochmoderner IKT-Technologien stattfänden. Man könne auf eine freie und dynamische Zukunft treffen, die das smarte Korea anbiete.