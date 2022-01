Behörden: Omikron wird am Wochenende dominant in Südkorea werden

Photo : YONHAP News

Die Coronavirus-Variante Omikron wird nach Behördenangaben voraussichtlich am Wochenende zur vorherrschenden Variante in Südkorea werden.Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol sagte am Montag, dass der Anteil der Omikron-Variante letzte Woche 26,7 Prozent erreicht habe, was mehr als doppelt so hoch wie der Anteil von 12,5 Prozent eine Woche zuvor sei. 94,7 Prozent der aus dem Ausland eingeschleppten Fälle seien der Omikron-Variante zugeordnet worden.Kwon wies darauf hin, dass sich Omikron durch Clusterausbrüche bei Ausländern wie US-Soldaten in der Provinz Gyeonggi und in der südwestlichen Region Honam schnell ausbreite. Nach einem Analysemodell der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention werde erwartet, dass Omikron an diesem Wochenende dominant sein werde.Sollte Südkorea falsch vorgehen, könne es die Fehler vieler anderer Länder wiederholen, die die Lahmlegung des Gesundheitssystems und Störungen sozialer Funktionen wie Bildung, Betreuung, Verkehr und Feuerwehr erlebten, warnte der Minister. Er forderte, Beispiele in anderen Staaten zu analysieren und vorzugehen.