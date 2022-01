Asiana will Flüge zwischen Incheon und Hawaii nach zweijähriger Pause wieder aufnehmen

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines will die Strecke Incheon-Hawaii nach einer zweijährigen Pause wieder bedienen.Wie die koreanische Fluggesellschaft mitteilte, wolle sie ab dem 3. April dreimal in der Woche Flüge auf dieser Strecke anbieten.Asiana hatte im März 2020 aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 die Flugverbindung zu Hawaii ausgesetzt.Auf Hawaii kann man ohne Quarantänepflicht einreisen, sollte man eine englischsprachige Covid-19-Impfbescheinigung und einen negativen Corona-Test vorzeigen, der innerhalb von 24 Stunden vor dem Abflug gemacht wurde.In Südkorea müssen Einreisende ab dem 20. Januar einen negativen PCR-Test vorzeigen, der höchstens 48 Stunden vor dem Abflug gemacht wurde.Asiana will unter Berücksichtigung der Entwicklung am Markt überprüfen, ab Juli jeden Tag Flüge zwischen Incheon und Hawaii anzubieten.