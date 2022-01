Kim Jeong-hwan siegt bei Mendelssohn Hochschulwettbewerb im Fach Klavier

Photo : YONHAP News

Kim Jeong-hwan hat beim Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb in Deutschland den ersten Preis im Fach Klavier gewonnen.Nach Angaben der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz siegte Kim, ein Student an der Hochschule für Musik Hanns Eisler, bei dem vom 12. bis 16. Januar stattgefundenen Wettbewerb im Fach Klavier.Zum ersten Mal waren alle vier Finalisten in dem Fach Südkoreaner.Der zweite Preis ging an Kim Ji-young von der Hochschule für Musik und Theater München. Den dritten Preis teilten Park Jin-hyung und Park Young-ho, die an der Hochschule Für Musik, Theater und Medien Hannover studieren.Im Fach Komposition gewann Zara Ali von der Hochschule für Musik Detmold mit „behave“ den ersten Preis. Lee Ki-loh von der Musikhochschule Lübeck erhielt mit „AUS-lachen“ den zweiten Preis.Auf Platz drei kamen Marc L. Vogler (Hochschule für Musik und Tanz Köln) mit „ping-pong“ und Kim Da-chan (Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart) mit „reb/ondes“.Der Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb beruht auf dem Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Preis, dem 1878 eingeführten ältesten klassischen Musikwettbewerb in Deutschland.In den Fächern Klavier und Komposition findet der Wettbewerb alle vier Jahre statt.