Politik Moon designiert früheren präsidialen Sekretär zum Chefsekretär für zivile Angelegenheiten

Präsident Moon Jae-in hat am Montag Kim Young-sik, einen früheren Sekretär im Präsidialamt, zum neuen Chefsekretär für zivile Angelgenheiten designiert.



Das erfolgte 27 Tage, nachdem der vorherige Amtsinhaber Kim Jin-kook angesichts eines Fehltritts seines Sohns zurückgetreten war.



Kim Young-sik war als Richter tätig und diente vom Mai 2019 bis zum April 2021 als Sekretär für Rechtsangelegenheiten im Präsidialamt.



Seine Amtszeit beginnt am Dienstag.



Park Soo-hyun, präsidialer Chefsekretär für öffentliche Kommunikation, sagte, Kim habe hohes Verständnis für die Philosophie der Staatsführung, da er in der Moon Jae-in-Regierung als Sekretär für Rechtsangelegenheiten gedient habe. Man erwarte, dass er die Reformaufgaben auf stabile Weise abschließen und die Aufgaben wie den Aufbau der Disziplin der Beamtenschaft reibungslos ausführen werde.