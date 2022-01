JCS: Nordkorea feuert von Flughafen in Pjöngjang aus zwei ballistische Raketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Militär am Montagvormittag zwei als ballistische Kurzstreckenraketen vermutete Projektile abgefeuert.Zwei Projektile seien gegen 8.50 und 8.54 Uhr vom Flughafen Sunan in Pjöngjang aus in nordöstliche Richtung ins Ostmeer abgefeuert worden, teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas mit.Die Flugweite werde auf etwa 380 Kilomter geschätzt, die Flughöhe auf 42 Kilometer. Die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA nähmen eine präsize Analyse detaillierter technischer Daten vor, hieß es.Wie verlautete, erreichte die Spitzengeschwindigkeit um Mach 5.Das Militär geht davon aus, dass dieselbe Insel vor der Küste des Landkreises Hwadae in der Provinz Nord-Hamgyong wie beim letzten Raketenstart am Freitag das Ziel von heute gewesen sei.Der heutige Raketenstart stellt den vierten Start Nordkoreas in diesem Jahr dar und erfolgte drei Tage nach dem letzten Test am Freitag, bei dem zwei ballistische Kurzstreckenraketen von einem Zug aus abgefeuert worden waren.