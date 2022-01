Südkorea kritisiert scharf ungerechten Gebietsanspruch Japans auf Dokdo

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den ungerechten Gebietsanspruch Japans auf die südkoreanischen Inseln Dokdo scharf kritisiert.Das Außenministerium in Seoul teilte in einer Erklärung des Sprechers mit, die japanische Regierung solle mit den sinnlosen Behauptungen und Versuchen umgehend aufhören. Die Inseln Dokdo gehörten sowohl historisch als auch geografisch und völkerrechtlich zum südkoreanischen Territorium. Die Äußerung des japanischen Außenministers Yoshimasa Hayashi in seiner Rede vor dem Parlament müsse sofort zurückgenommen werden, hieß es.Das Ministerium ergänzte, die korrekte Erkenntnis der Geschichte sei die Grundlage für die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern.Zuvor hatte Japans Außenminister in seiner Rede zur Eröffnung der regulären Sitzungsperiode des Parlaments gesagt, dass die Felseninseln Japans Territorium seien. Japan wolle in dieser Frage rigoros vorgehen, sagte der Minister.