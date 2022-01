Moon schlägt Synergie mit Vereinigten Arabischen Emiraten bei Entwicklung intelligenter Städte vor

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in sagt, dass Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Synergien bei der Entwicklung intelligenter Städteschaffen könnten, und schlug gemeinsame Anstrengungen vor.In einer Grundsatzrede bei der Eröffnungsfeier der Abu Dhabi Sustainability Week, die am Montag im Messezentrum in Dubai stattfand, sagte Moon, dass Smart Cities CO2-Emissionen reduzieren und die Lebensqualität durch den Einsatz umweltfreundlicher Technologien verbessern würden.Moon erklärte, dass Südkorea zwei Smart Cities in einem Pilotprojekt errichte und fügte hinzu, dass das Land ähnliche Programme in bereits 18 Ländern unterstützt habe.Er sagte, es werde seine Technologie und Erfahrung weiterhin mit der internationalen Gemeinschaft teilen.Der Präsident wies auf die frühzeitigen Investitionen der VAE in den umweltfreundlichen Städtebau hin und sagte, dass die ideale intelligente Stadt durch die Kombination der Stärken beider Länder perfektioniert werden könne.Moon betonte auch die Zusammenarbeit bei der CO2-Neutralität und sagte, die Klimakrise werde Realität werden und ein Übergang zu nachhaltiger Energie sei dringend erforderlich.Er sagte, wir müssten unser Leben so ändern, dass es mit der Natur koexistiere.Die Abu Dhabi Sustainability Week ist eine jährliche Veranstaltung, die seit 2008 von der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate veranstaltet wird, um nachhaltige Entwicklungen im Energiebereich zu fördern.