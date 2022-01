Impfpasssystem in großen Geschäften und Paukschulen aufgehoben

Photo : YONHAP News

Ab Dienstag ist bei Kaufhäusern, großen Discountern, Kinos, Museen, Lernräumen, Bibliotheken und Paukschulen für den Eintritt kein Covid-19-Impfpass mehr erforderlich.Die Behörden sagten am Montag, dass der Nachweis einer abgeschlossenen Impfung oder eines kürzlich durchgeführten negativen PCR-Tests an diesen sechs Arten von Orten, an denen ein geringes Infektionsrisiko gelte, nicht mehr erforderlich sein werde.In Restaurants und Cafés in Kaufhäusern und großen Discountern bleibt das Impfpasssystem bestehen, und in Lernräumen, Bibliotheken und Museen wird das Verzehren von Mahlzeiten eingeschränkt.Die Änderung erfolgt, nachdem das Verwaltungsgericht Seoul am Freitag die Durchsetzung des Systems in Kaufhäusern und Discountern in Seoul ausgesetzt und zugleich eine geplante Umsetzung für Minderjährige im Alter von 12 bis 18 Jahren gestoppt hatte.Die Regierung sieht jedoch die Notwendigkeit, das System in privaten Bildungseinrichtungen mit Musikinstrumenten, Gesang und Schauspiel durchzusetzen und plant, die Angelegenheit zu erläutern, wenn sie die Gerichtsentscheidung anficht.Dementsprechend bleibt die Impfpasspflicht für diese Einrichtungen und einige Konzertsäle bestehen.Die Regierung wird auch die Passpflicht für Jugendliche beibehalten, die im März beginnen soll.