Weiterer nordkoreanischer Güterzug kommt in chinesischer Grenzstadt Dandong an

Photo : YONHAP News

Nach der Wiederaufnahme des Betriebs von Güterzügen zwischen Nordkorea und China ist ein zweiter Frachtzug aus Nordkorea am Montag in der chinesischen Grenzstadt Dandong angekommen.Laut Quellen, die mit nordkoreanischen Angelegenheiten vertraut sind, sei der Güterzug gegen 8.30 Uhr (Ortszeit) über die Freundschaftsbrücke über den Fluss Yalu in Dandong angekommen. Es wird vermutet, dass der Zug ebenfalls leer war.Der am Sonntag in Dandong eingetroffene erste nordkoreanische Güterzug kehrte am Montagvormittag nach Nordkorea zurück. Es wird vermutet, dass der Zug Dinge des täglichen Bedarfs, Arzneimittel und weitere dringend benötigte Güter nach Nordkorea transportierte.Eine Quelle geht davon aus, dass die Wiederaufnahme des Betriebs von Güterzügen zwischen Nordkorea und China unerlässlich gewesen sei, weil Nordkorea sich allein mit dem Seehandel über den Hafen von Nampo dringend benötigte Güter nicht rechtzeitig sichern könne.Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Lijian bestätigte am Montag vor der Presse, dass der infolge der Infektionskrankheit ausgesetzte Betrieb von Güterzügen zwischen Nordkorea und China durch freundschaftliche Verhandlungen zwischen beiden Seiten auf der Strecke zwischen Dandong und Sinuiju wieder aufgenommen worden sei.Die Wiederaufnahme erfolgte, nachdem Nordkorea im September 2020 für die Verhinderung einer Einschleppung von Covid-19 den Handel auf dem Landwege gestoppt hatte.