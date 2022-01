KCNA: Nordkorea testet taktische Lenkraketen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat beim Raketentest am Montag nach eigenen Angaben taktische Lenkraketen abgefeuert.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Dienstag, ein Test taktischer Lenkraketen habe am Montag gemäß Plänen der Akademie für nationale Verteidigungswissenschaft und weiterer Institutionen stattgefunden.Ein Foto des Tests, das in der staatlichen Zeitung „Rodong Sinmun“ veröffentlicht wurde, zeigt, dass es sich wahrscheinlich um die ballistische Kurzstreckenrakete vom Typ KN-24 handelt.Beim Test war Machthaber Kim Jong-un nicht anwesend.„Rodong Sinmun“ schrieb, der Test habe darauf abgezielt, die in Produktion befindlichen taktischen Lenkraketen selektiv zu mustern und die Genauigkeit des Waffensystems zu überprüfen. Beide Lenkraketen seien im Westen des Landes abgefeuert worden und hätten genau ein Inselziel im Ostmeer Koreas getroffen.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas hatte mitgeteilt, dass Nordkorea am Montagvormittag vom Flughafen Sunan in Pjöngjang aus zwei ballistische Kurzstreckenraketen ins Ostmeer abgefeuert habe.Das stellt den vierten Start Nordkoreas in diesem Jahr dar.Das Land hatte am 5. und 11. Januar jeweils eine angebliche Hyperschallrakete abgefeuert und am 14. Januar zwei ballistische Kurzstreckenraketen vom Typ KN-23 gestartet.