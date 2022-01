Seoul: Überprüfung von Impfstofflieferung an Nordkorea erst bei Konsens in Öffentlichkeit möglich

Photo : YONHAP News

Südkorea kann eine eventuelle Impfstofflieferung an Nordkorea erst überprüfen, wenn ein Konsens darüber in der Öffentlichkeit gebildet ist.Die entsprechende Position teilte ein Beamter des Außenministeriums in Seoul am Montag angesichts eines Medienberichts mit, nach dem die Vereinten Nationen für die Bereitstellung von 60 Millionen Dosen von Covid-19-Impfstoffen in Gesprächen mit Nordkorea seien.Er sagte, die südkoreanische Regierung könne hinsichtlich der Besprechung zwischen den UN und Nordkorea nichts bestätigen.Der Beamte sagte zugleich, Südkorea könne eine Impfstoffkooperation mit Nordkorea zu einem Zeitpunkt überprüfen, wenn die Sicherheit der Bürger ausreichend gesichert und der öffentliche Konsens gebildet sei, und zwar unter Berücksichtigung der Meinung Nordkoreas und Entwicklungen in der internationalen Gemeinschaft.