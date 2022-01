Moon reist nach Saudi-Arabien für zweite Etappe seiner Nahost-Reise

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in beendet am Dienstag seine dreitägige Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und reist weiter nach Saudi-Arabien.Moon wird auf Einladung von Saudi-Arabiens De-facto-Herrscher, Kronprinz Mohammed bin Salman al-Saud, eine offizielle Reise in das Land im Nahen Osten unternehmen.Es ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass ein südkoreanischer Staatschef das Land besucht.Präsident Moon wird in der saudischen Hauptstadt Riad eintreffen, Gespräche mit dem Kronprinzen führen und an einem offiziellen Mittagessen teilnehmen.Dieses Jahr markiert den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern und es wird erwartet, dass die beiden Staats- und Regierungschefs Möglichkeiten zur Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit bei Energie und Infrastruktur auf die Sektoren Gesundheit, Wissenschaft, Technologie und Wasserstoff erörtern.Nach den Gesprächen mit dem Kronprinzen wird Präsident Moon an einem Wirtschaftsforum teilnehmen und eine Grundsatzrede über die Richtung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern halten.Anschließend besucht der Präsident das historische Diriyya, den Geburtsort des ersten saudischen Staates und eine Stätte des UNESCO-Weltkulturerbes.