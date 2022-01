Moon führt Telefongespräch mit Kronprinz von Abu Dhabi

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in führte am Montag ein Telefongespräch mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Muhammad bin Zayid bin Sultan Al Nahyan.Das Telefongespräch erfolgte, nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) die geplanten Gespräche zwischen den beiden Führern früher am Montag unter Berufung auf eine „unvorhergesehene und dringende Staatsangelegenheit“ abgesagt hatten.Die Sprecherin des Präsidenten, Park Kyung-mee, berichtete, dass Präsident Moon sich in dem 25-minütigen Gespräch für die herzliche Gastfreundschaft des Premierministers der VAE gegenüber der südkoreanischen Delegation bedankte, auch wenn er den Kronprinzen nicht persönlich getroffen habe.Insbesondere drückte der Präsident den Opfern eines tödlichen Drohnenangriffs auf eine wichtige Erdölanlage und den internationalen Flughafen in Abu Dhabi sein Beileid aus.Bei dem von den Huthi-Rebellen im Jemen für sich reklamierten Angriff wurden drei Menschen getötet.Der Kronprinz sagte gegenüber Moon, dass der Angriff erwartet worden sei und bat um Verständnis für die abgesagten Gespräche.Moon und der Kronprinz besprachen während des Telefonats auch die Verteidigungskooperation zwischen den beiden Ländern.