China: Es gibt Gründe für fortgesetzte Raketenstarts Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des chinesischen Außenministeriums gibt es Gründe für die nacheinander erfolgten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea im neuen Jahr.Der Sprecher des Ministeriums, Zhao Lijian, sagte am Montag vor der Presse, es gebe Gründe dafür, dass die Situation auf der koreanischen Halbinsel ihren derzeitigen Zustand erreicht habe.Zugleich hieß es, China hoffe, dass die beteiligten Parteien für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel an der korrekten Richtung von Dialog und Verhandlungen festhalten und gemeinsame Bemühungen unternehmen würden, um eine politische Lösung der Frage der koreanischen Halbinsel zu fördern.Nordkorea hatte laut dem südkoreanischen Militär am Montag vom Flughafen Sunan in Pjöngjang aus zwei als ballistische Kurzstreckenraketen vermutete Projektile abgefeuert. Nordkoreas Staatsmedien meldeten mittlerweile, dass zwei taktische Lenkraketen am Montag getestet worden seien.Zuvor hatte Nordkorea am 5. und 11. Januar jeweils eine angebliche Hyperschallrakete abgefeuert und am 14. Januar zwei ballistische Kurzstreckenraketen vom Typ KN-23 gestartet.