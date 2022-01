„Kim Jiyoung, geboren 1982” meistverkauftes koreanisches Literaturwerk im Ausland

Photo : YONHAP News

„Kim Jiyoung, geboren 1982” ist in den letzten fünf Jahren das am meisten verkaufte koreanische Literaturwerk im Ausland gewesen.Der Roman von Cho Nam-joo verkaufte sich bis 2020 in zehn Sprachräumen über 300.000 Mal. Allein in Japan wurden seit der Veröffentlichung im Jahr 2018 mehr als 200.000 Kopien verkauft.„Die Vegetarierin“ von Han Kang, Preisträger des Man Booker International Prize, verkaufte sich in 13 Sprachräumen über 160.000 Mal.Von „Almond“ (Mandel) von Sohn Won-pyung wurden mehr als 90.000 Kopien in Japan verkauft, wo der Roman im Jahr 2020 beim Großen Preis der Buchhändler in der Kategorie Übersetzungsroman ausgezeichnet wurde.Die portugiesische Übersetzung von „Der gute Sohn“ von Jeong Yu-jeong verkaufte sich allein in Brasilien über 20.000 Mal.Das Koreanische Institut für Literaturübersetzung untersuchte den Absatz von 658 Arten koreanischer Literaturwerke, die im Zeitraum von 2016 bis 2020 mit Unterstützung des Instituts in 37 Sprachräumen im Ausland herausgegeben wurden. Laut dem Ergebnis verkauften sich 34 Werke mehr als 5.000 Mal.