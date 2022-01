Außenminister Chung besucht koreanische Truppeneinheit in VAE

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat am Montag die in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) stationierte südkoreanische Truppeneinheit Akh besucht und die Soldaten ermutigt.Chung begleitete Moon Jae-in auf seiner Reise in die VAE.Chung wurde beim Truppenbesuch von wichtigen Amtsinhabern der Regierung und des Militärs begleitet, darunter dem Sekretär für Sicherheits- und Verteidigungsstrategie im Präsidialamt, Kang Shin-cheol, und dem für zivil-militärische Operationen zuständigeㅜ Abteilungsleiter des Vereinigten Generalstabs, Jung Duk-sung.Ursprünglich war auch erwartet worden, dass Präsident Moon die Einheit Akh besuchen werde. Das kam wegen eines anderen Termins nicht zustande.Nach Angaben des Präsidialamts bat Moon den Außenminister, die Soldaten zu ermutigen, und ließ ihnen Geschenke übermitteln, darunter Armbanduhren.Akh ist ein arabisches Wort für „Bruder“. Die Einheit Akh ist die erste südkoreanische Truppeneinheit, die im Rahmen einer militärischen Kooperation ins Ausland entsandt wurde. Die Einheit wurde auf Bitte der VAE von 2010 im Jahr 2011 erstmals dorthin geschickt.