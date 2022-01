Moon: Besuch in Dubai zu großem Teil für Busans Bewerbung um Expo gedacht

Photo : YONHAP News

Der Besuch von Präsident Moon Jae-in in Dubai als Teil seiner Nahost-Reise ist nach eigenen Angaben zu einem großen Teil für die Bewerbung Busans um die Expo 2030 gedacht.Moon führte zudem ein Telefongespräch mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi und drückte den Opfern eines dort verübten tödlichen Drohenangriffs sein Beileid aus.Präsident Moon Jae-in besuchte den zweiten Tag in Folge den Korea-Pavillon auf der Expo in Dubai. Er sagte dabei dem Bürgermeister von Busan, Park Heong-joon, dass die Werbeaktion für die Expo Busan im Ausland gestartet sei, dass dies jedoch seiner Meinung nach in Südkorea nicht genügend bekannt sei.Moon sagte, sein Besuch in Dubai sei zu einem beträchtlichen Teil dazu beabsichtigt, den Zuschlag für die Expo zu erhalten. Er versprach hierfür die Unterstützung auf Regierungsebene.Er hoffe, dass man in der verbleibenden Dauer der Expo Südkorea im höchsten Maße bekannt mache und Kräfte bündele, damit die Expo 2030 in Busan ausgetragen werden könne, sagte Moon.Moon besuchte auch das Sheikh Khalifa Speciality Hospital, ein vom Königshaus der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gebautes Krankenhaus. Es wird seit acht Jahren vom Krankenhaus der Seoul Nationaluniversität im Auftrag betrieben.Diesbezüglich sprach Moon von einer guten Gelegenheit in der Ära der Corona-Pandemie, in der die internationale Kooperation im Gesundheitswesen zwischen Ländern sehr wichtig geworden sei.Während des Aufenthalts von Präsident Moon in Dubai wurden drei Menschen bei einem Drohenangriff in Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, getötet. Moon wollte ursprünglich die Stadt besuchen, sagte dies jedoch kurz vor Reiseantritt ab.Moon führte ein Telefongespräch mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi und verurteilte die Tötung von Zivilisten als undulbaren Terrorakt. Das am Montag geplante Treffen mit dem Kronprinzen war auf Wunsch der VAE abgesagt worden.Moon schloss sein Besuchsprogramm in den VAE ab und reist am Dienstagnachmittag nach Saudi-Arabien weiter, das weltgrößter Waffenimporteur ist.Die Regierung teilte mit, dass größtmögliche Bemühungen unternommen würden, damit während der restlichen Reise von Präsident Moon weitere Waffenexportverträge gelingen könnten.