Fernsehduell zwischen Lee und Yoon findet am 27. Januar statt

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung und Yoon Suk Yeol, die Präsidentschaftskandidaten der Regierungspartei und der führenden Oppositionspartei Macht des Volks (PPP), treffen sich am 27. Januar zu einem Fernsehduell.Die Fernsehdebatte werde ab 22 Uhr zwei Stunden lang stattfinden.Das teilte der Abgeordnete Park Ju-min vom Wahlkampfkomitee der Minjoo-Partei Koreas am Dienstag vor der Presse mit.Die Minjoo-Partei und die PPP hätten letzte Woche drei Sender um die Austragung einer Fernsehdebatte gebeten. Heute sei eine formelle Antwort eingegangen, hieß es.Lee akzeptiere auch den Vorschlag, nach den Feiertagen zum Mond-Neujahr eine gemeinsame Debatte von vier Parteien, einschließlich der Gerechtigkeitspartei und der Partei des Volks, abzuhalten, sagte Park weiter.Die beiden größten Parteien hatten sich bei ihren Verhandlungen in der vergangenen Woche geeinigt, vor den Feiertagen zum Mond-Neujahr eine bilaterale Fernsehdebatte zwischen Lee und Yoon zu führen. Sie hatten daraufhin die terrestrischen Sender gebeten, gemeinsam die Debatte zu veranstalten.