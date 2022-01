Moon und saudischer Kronprinz besprechen Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und Saudi-Arabiens Kronprinz und De-facto-Herrscher Mohammed bin Salman haben Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern erörtert, darunter auch Seouls mögliche Exporte von Waffen und Atomreaktoren nach Riad.Während der Gespräche am Dienstag in der Hauptstadt des Landes sagte Moon, er freue sich über die großen Fortschritte der bilateralen Verteidigungszusammenarbeit und erwarte, dass die Verhandlungen über die Einführung südkoreanischer Verteidigungsindustriegüter fruchtbar sein würden, so die Sprecherin des Präsidenten, Park Kyung-mee.Moon sagte, Südkorea werde nicht nur beim Export seiner Waffensysteme, sondern auch beim Technologietransfer so weit wie möglich kooperieren, um so die Produktion von Waffen in Saudi-Arabien zu ermöglichen.Die Äußerungen des Präsidenten deuten darauf hin, dass Gespräche über südkoreanische Waffenexporte nach Saudi-Arabien zwischen den beiden Ländern im Gange sind, obwohl noch keine Einzelheiten zu dieser Angelegenheit bekannt gegeben wurden.Moon sprach auch über die wirtschaftliche Machbarkeit und Sicherheit südkoreanischer Kernkraftwerke, erwähnte die erfolgreichen Exporte von Kernreaktoren in die Vereinigten Arabischen Emirate und äußerte seine Zuversicht, dass Südkorea der beste Partner für die Kernreaktorprojekte Saudi-Arabiens sein werde.Während seines Treffens mit dem saudi-arabischen Energieminister Abdulaziz bin Salman Anfang dieses Monats hatte Südkoreas Minister für Handel, Industrie und Energie Moon Sung-wook Seouls Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, sich an einem großen Kernkraftwerksprojekt in Saudi-Arabien zu beteiligen.Präsident Moon hoffte auch, dass die beiden Länder bei der Wasserstoffwirtschaft zusammenarbeiten und dazu beitragen würden, dass Riad sein Ziel der Kohlenstoffneutralität erreicht.Kronprinz Mohammed bin Salman betonte auch die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in der Verteidigungsindustrie und der Landesverteidigung.Er bat Seoul auch, fortschrittliche Technologien und Know-how in verwandten Bereichen zu teilen und Saudi-Arabien dabei zu helfen, bis 2060 klimaneutral zu werden.