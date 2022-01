Deutschland verurteilt Raketenstarts durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die deutsche Bundesregierung hat die jüngsten Tests ballistischer Kurzstreckenraketen durch Nordkorea verurteilt.Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts erklärte in einer Pressemitteilung am Dienstag, die Bundesregierung verurteile die jüngsten Testserien ballistischer Kurzstreckenraketen durch Nordkorea ausdrücklich.Anstatt auf die wiederholten Dialogangebote der USA und Südkoreas einzugehen, verletze Nordkorea damit erneut einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und gefährde die internationale und regionale Sicherheit und Stabilität auf unverantwortliche Weise, hieß es.Die Bundesregierung fordere Nordkorea nachdrücklich dazu auf, weitere Tests zu unterlassen, die Beschlüsse des Sicherheitsrats vollständig umzusetzen sowie in ernsthafte Verhandlungen über den Abbau seines Nuklear- und Raketenprogramms einzusteigen, hieß es weiter.Nordkorea hatte am Montagvormittag vom Flughafen Sunan in Pjöngjang aus zwei ballistische Kurzstreckenraketen ins Ostmeer abgefeuert. Das war sein vierter Start in diesem Jahr.