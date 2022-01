AFP: USA fordern Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Nordkoreas Raketentest

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten haben am Dienstag angesichts des jüngsten Raketentests Nordkoreas eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert.Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine diplomatische Quelle.Großbritannien, Frankreich, Irland, Mexiko und Albanien hätten ihre Unterstützung für die Initiative der USA bekundet.Ein Diplomat, der anonym bleiben wollte, sagte der AFP, dass voraussichtlich am Donnerstag eine Sicherheitsratssitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden werde.Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sagte in einem Interview mit der Zeitung „Washington Post“, man werde den Druck auf Nordkorea weiter erhöhen.Anlass für die Einberufung eines Sicherheitsratstreffens sind die Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea in diesem Jahr. Zuletzt feuerte das Land am Montag zwei Raketen ab, die ballistische Kurzstreckenraketen vom Typ KN-24 zu sein scheinen.