Südkorea und Saudi-Arabien unterzeichnen Absichtserklärungen zu Wasserstoffwirtschaft und anderen Sektoren

Südkorea und Saudi-Arabien haben über ein Dutzend Vorverträge zur Vertiefung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Energie, Gesundheitswesen und Wasserstoffwirtschaft unterzeichnet.Die Unterzeichnung von Absichtserklärungen (MOU) fand am Dienstag während eines Geschäftsforums über intelligentes, innovatives Wachstum in Riad in Anwesenheit von Präsident Moon Jae-in statt, der sich zu einem zweitägigen Besuch im Land aufhält.Die Absichtserklärungen verfolgen eine verstärkte Zusammenarbeit in neun Sektoren in den Bereichen Wasserstoff und Energie sowie Fertigung, Infrastruktur, Gesundheitswesen und im Digitalsektor.Im Rahmen dieser Vereinbarungen wird Saudi-Arabien CO2-neutralen Wasserstoff und Ammoniak für Südkorea bereitstellen, während Seoul beim Betrieb von wasserstoffbetriebenen Autos und Wasserstofftankstellen in Saudi-Arabien helfen wird.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie sagte, die Absichtserklärungen würden dazu beitragen, die Partnerschaft der Länder in Bezug auf Wasserstoffwirtschaft und Klimaneutralität aufzubauen.