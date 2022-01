Präsident Moon besucht Baustelle für U-Bahnprojekt in Riad

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in besucht am Mittwoch (Ortszeit) eine Baustelle für das U-Bahnprojekt in Riad, das erste Projekt für öffentlichen Verkehr in einem großen Raum in Saudi-Arabien.Beim Projekt handelt es sich um den Bau von sechs U-Bahnlinien mit einer Gesamtlänge von 168 Kilometern in Riad. Daran ist das südkoreanische Unternehmen Samsung C&T beteiligt.Präsident Moon wird vor Ort über den Verlauf des Projekts informiert und wird Mitarbeiter ermutigen.Zuvor ist ein Treffen mit dem Generalsekretär des Golf-Kooperationsrats (GCC), Nayef al-Hajraf, geplant. Dabei soll die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Südkorea und dem GCC über den Abschluss eines Freihandelsabkommens verkündet werden.Die sechs Mitglieder des Golf-Kooperationsrats, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Oman und Bahrain, sind für 68 Prozent der Erdölimporte Südkoreas verantwortlich.Moon wird nach dem Abschluss seines Besuchsprogramms in Saudi-Arabien nach Ägypten, die letzte Station seiner Nahost-Reise, weiterreisen.