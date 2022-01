Verleihung der Grammy Awards findet am 3. April statt

Photo : YONHAP News

Die 64. Verleihung der Grammy Awards findet am 3. April in Las Vegas statt.Das habe die Recording Academy, die diese Musikpreise vergibt, am Dienstag (Ortszeit) bekannt gegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.Die Recording Academy hatte ursprünglich geplant, am 31. Januar in Los Angeles die Verleihung abzuhalten. Dies wurde jedoch aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante verschoben.Die K-Pop-Band BTS ist in der Kategorie „Best Pop Duo/Group Performance“ für einen Grammy nominiert.