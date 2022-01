Kosten für Behandlung von Covid-19-Patienten bisher bei rund 870 Milliarden Won

Photo : KBS News

Die Kosten für die Behandlung von Covid-19-Patienten in medizinischen Einrichtungen des Landes belaufen sich seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 auf fast 900 Milliarden Won.Kang Do-tae, der Präsident der nationalen Krankenversicherung (NHIS), sagte auf einer Pressekonferenz am Dienstag, dass bis zum 30. November letzten Jahres eine Gesamtsumme von 869,1 Milliarden Won an medizinische Einrichtungen für die Behandlung von rund 293.000 Patienten gezahlt wurde.Die NHIS finanzierte 85,6 Prozent der Kosten oder 743,9 Milliarden Won.Im Jahr 2020 sind 223,3 Milliarden Won als Behandlungskosten entstanden, doch 2021 hat sich die Zahl auf 645,8 Milliarden Won fast verdreifacht.Durchschnittlich wurden 3,08 Millionen Won für die Behandlung eines einzelnen Patienten ausgegeben, wobei das NHIS für etwa 2,63 Millionen Won dieser Summe aufkam.