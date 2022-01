Fast landesweit Schnee erwartet – Viel Schnee in zentralen Gebieten

Photo : YONHAP News

Heute wird in den zentralen Gebieten Koreas viel Schnee erwartet.Laut dem Wetteramt wird am Vormittag in der Hauptstadtregion, im Westen der Provinz Gangwon und an der Westküste der Provinz Süd-Chungcheong Schneefall einsetzen. Am Nachmittag soll es in den meisten Regionen außer der Küste der Provinz Süd-Gyeongsang Schnee geben.Im Osten von Gangwon sollen über 20 Zentimeter Schnee fallen. An der Ostküste und in den Berggebieten im Norden von Nord-Gyeongsang sowie in den Berggebieten der Insel Jeju wird mit fünf bis 15 Zentimetern gerechnet.Im Osten von Gangwon sollen am Abend an einigen Orten über sieben Zentimeter Schnee pro Stunde fallen.In der Hauptstadtregion, dem Westen von Gangwon und der Region Chungcheong sowie an der Ostküste im Süden von Nord-Gyeongsang werden ein bis sieben Zentimeter Schnee erwartet. In der Region Honam, dem Binnenland von Nord-Gyeongsang und dem Binnenland im Westen von Süd-Gyeongsang sollen ein bis drei Zentimeter Schnee niedergehen.Am Donnerstag soll im Osten von Gangwon und im Norden von Nord-Gyeongsang bis zum Vormittag Schnee fallen. In den restlichen Regionen soll es meistens heiter sein.