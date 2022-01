Seoul schenkt jedem Neugeborenen Gutschein im Wert von zwei Millionen Won

Photo : YONHAP News

Ab diesem Jahr wird jedem Neugeborenen in Seoul ein Gutschein im Wert von zwei Millionen Won (1.678 Dollar) geschenkt.Die Stadtregierung teilte am Mittwoch mit, dass sie jedem registrierten Kind, das ab dem 1. Januar 2022 geboren ist, einen entsprechenden Gutschein gewähren werde.Anträge hierfür können beim Einwohnerzentrum an dem jeweiligen Wohnsitz oder auf den entsprechenden Webseiten der Regierung gestellt werden.Der Gutschein ist für ein Jahr nach dem Tag der Geburt gültig und kann in allen Branchen bis auf einige, die dem Zweck nicht entsprechen, verwendet werden.Die Stadt Seoul beschloss auch, den Empfängerkreis für das Kindergeld in Höhe von 100.000 Won (knapp 84 Dollar) im Monat ab diesem Jahr von Kindern unter sieben Jahren auf solche unter acht Jahren zu erweitern.