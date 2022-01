Ausnahme vom Impfpasssystem bei Einlieferung ins Krankenhaus wegen unerwünschter Impfeffekte

Photo : YONHAP News

Premierminister Kim Boo-kyum sagte am Mittwoch, wer wegen unerwünschter Impfeffekte ins Krankenhaus eingeliefert wurde, könne vom Covid-19-Impfpasssystem ausgenommen werden.Kim verkündete dies während der Leitung eines Treffens der Zentrale für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen (CDSCH).Er sagte, es gebe keine vorher festgelegte Antwort auf den Umfang und die Höhe der Ausnahmen und fügte hinzu, die Regierung werde bei der Verwaltung verwandter Richtlinien flexibel sein, um Verwirrung und Unbehagen zu verringern und die öffentliche Akzeptanz zu verbessern.Seine Bemerkungen geschahen einen Tag vor der Ankündigung der Regierung, einen erweiterten Kreis von Personen zu ernennen, die für eine Befreiung vom Impfpasssystem in Frage kommen.Derzeit gelten Ausnahmen für diejenigen Personen, die sich gerade von Covid-19 erholt haben oder denen es untersagt wurde, ihre zweite Impfung zu erhalten, da sie bei der ersten Nebenwirkungen erlitten haben.Ausgenommen sind außerdem Personen, die aufgrund einer Immunschwäche oder der Einnahme von Immunsuppressiva nicht geimpft werden können.Zuvor sagte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA), dass Menschen mit der Autoimmunerkrankung Guillain-Barré-Syndrom sowie mit zerebralen Venen- und Sinusthrombosen, also mit Blutgerinnseln im Gehirn, der Liste hinzugefügt werden könnten.