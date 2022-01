Zahl neuer Covid-19-Fälle steigt erstmals seit 20 Tagen auf über 5.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der an einem Tag erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat erstmals seit 20 Tagen die 5.000er-Schwelle übertroffen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 5.805 Neuansteckungen, darunter 5.431 lokal übertragene und 374 eingeschleppte Fälle, bestätigt worden seien.Die Zahl stieg verglichen mit dem Vortag um 1.734 und gegenüber einer Woche zuvor um 1.422. Zudem liegt der Tageswert zum ersten Mal seit dem 30. Dezember über der 5.000er-Marke.74 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden gemeldet, damit 29 mehr als am Vortag. Bisher starben 6.452 Corona-Infizierte im Land, die Letalitätsrate liegt bei 0,91 Prozent.Mittlerweile erhielten 46,8 Prozent der Bevölkerung ihre dritte Corona-Impfung.