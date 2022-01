Auch Omikron-Infizierte können sich ab heute zu Hause auskurieren

Photo : YONHAP News

Auch Omikron-Infizierte können ab heute zum Kreis der Corona-Patienten zählen, die sich zu Hause auskurieren.Die Entscheidung gab das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen bekannt.Wer sich mit der Omikron-Variante ansteckte, wurde bisher grundsätzlich in ein Krankenhaus oder ein Behandlungszentrum für leicht Erkrankte eingewiesen, auch wenn er keine Symptome hatte oder ein milder Verlauf vorlag. Lediglich in einigen Ausnahmen wie bei der Ansteckung von Kindern oder dem Vorliegen einer Betreuungsnotwendigkeit wurde Omikron-Patienten erlaubt, zu Hause versorgt zu werden.Die Behörden beschlossen nun, dass für Omikron-Infizierte ab heute grundsätzlich die Behandlung zu Hause gilt. In ein Krankenhaus oder ein Behandlungszentrum werden Patienten im hohen Alter und bei chronischen Erkrankungen eingewiesen.