Vizeaußenminister Südkoreas und der USA diskutieren telefonisch über Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Die Vizeaußenminister Südkoreas und der USA haben in einem Telefongespräch über die Raketenstarts durch Nordkorea und Maßnahmen zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel diskutiert.Das US-Außenministerium gab am Dienstag (Ortszeit) in einer Pressemitteilung im Namen des Sprechers Ned Price bekannt, dass Vizeaußenministerin Wendy Sherman ein Telefongespräch mit dem Ersten Vizeaußenminister der Republik Korea, Choi Jong-kun, geführt habe.Vizeaußenministerin Sherman habe die jüngsten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea verurteilt, die gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstießen. Erörtert worden seien kontinuierliche, gemeinsame Bemühungen zur vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, hieß es.