Handelsminister Südkoreas und der USA diskutieren über US-Konzept für indo-pazifische Wirtschaftskooperation

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben die Ansicht geteilt, dass sie ihre strategische Partnerschaft weiter stärken müssen, um in wichtigen neuen Handelsangelegenheiten wie Lieferketten, neue Technologien, digitales Ökosystem und Handelsbelebung aktiv vorzugehen.Wie das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie mitteilte, sei Handelsminister Yeo Han-koo am Mittwoch mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai zu einem bilateralen Videotreffen zusammengekommen. Sie hätten über Maßnahmen zur umfassenden Wirtschaftskooperation in der Region diskutiert.Die US-Seite erläuterte die Wichtigkeit der regionalen Kooperation durch das Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), das Tai bei ihrem Südkorea-Besuch im November zur Sprache gebracht hatte.Die südkoreanische Seite bekräftigte die grundsätzliche Position, auf der Grundlage einer verstärkten handelsstrategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region erweitern zu müssen.Das IPEF hatte US-Präsident Joe Biden beim Ostasiengipfel im vergangenen Oktober als Idee für eine umfassende Wirtschaftskooperation im indo-pazifischen Raum präsentiert. Einige Beobachter wollen es eher als wirtschaftliche Solidarität der Front gegen China ansehen, damit die Volksrepublik im Zaum gehalten wird.