Präsidentschaftskandidaten präsentieren Wahlversprechen für virtuelle Vermögen

Photo : YONHAP News

Die Präsidentschaftskandidaten der beiden größten Parteien haben Wahlversprechen in Bezug auf virtuelle Vermögenswerte vorgelegt, um um Wähler in ihren Zwanzigern und Dreißigern zu werben.Lee Jae-myung, Kandidat der regierenden Minjoo-Partei Koreas, versprach bei einem Besuch auf einer Kryptowährungsbörse am Mittwoch, die Zulassung von Initial Coin Offerings (ICO) zu überprüfen. Es ist in Südkorea unmöglich, neue Kryptowährungen herauszugeben.Er machte die Zusage unter der Bedingung, dass ein Sicherheitsmechanismus geschaffen werde.Lee versprach auch, die Gesetzgebung zum Schutz von Investoren virtueller Vermögenswerte und Betreiber zu beschleunigen und auch die Zulassung des Angebots von Sicherheitstoken (Security Token Offering) zu erwägen.Yoon Suk Yeol, Kandidat der Partei Macht des Volks, teilte ebenfalls die Absicht mit, die Emission von Kryptowährungen im Land zuzulassen.Er stellte darüber hinaus Steuerbefreiung für Erträge aus Investitionen in Kryptogelder bis zu 50 Millionen Won (knapp 42.000 Dollar) in Aussicht. Zugleich betonte er die Absicht, alle Erlöse aus ungerechten Transaktionen wie Kursmanipulationen zu beschlagnahmen.