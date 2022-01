Mittwochsdemonstration gegen Japans Sexsklaverei ohne Zwischenfälle stattgefunden

Photo : YONHAP News

Eine wöchentliche Protestkundgebung gegen Japans Sexsklaverei während des Zweiten Weltkrieges hat am Mittwoch ohne Zwischenfälle stattgefunden.Es war die erste derartige Versammlung, seit eine Menschenrechtsvereinigung der Polizei empfohlen hatte, die Demonstration aktiv zu beschützen.Der Organisator der Veranstaltung, der Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sex Slavery by Japan (Korean Council), veranstaltete gegen Mittag die 1527. Protestkundgebung in der Nähe des ehemaligen japanischen Botschaftsgeländes in der Innenstadt von Seoul.Die Vorstandsvorsitzende des Korean Council, Lee Na-young, begrüßte die Empfehlung der Nationalen Menschenrechtskommission und forderte die Polizeistation von Jongro auf, andere Demonstranten zu blockieren, die darauf abzielten, ihre Mittwochsdemonstration zu sabotieren.Zu einer ähnlichen Zeit war auch eine konservative Gruppe in der Nähe anwesend, die mit Plakaten die Auflösung des Korean Council forderte.Die Polizei kam mit Bussen und Personal zwischen die beiden Seiten, um sie auseinanderzuhalten.Die Menschenrechtskommission hatte am Freitag die Empfehlung zum Polizeischutz ausgesprochen und die Kundgebung am Mittwoch als eine weltweit beispiellose Kampagne bezeichnet.