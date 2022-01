Südkorea und Golfstaaten einigen sich auf Wiederaufnahme der FHA-Gespräche nach 12-jähriger Pause

Photo : YONHAP News

Südkorea und sechs Länder des Nahen Ostens haben sich darauf geeinigt, die Gespräche über ein Freihandelsabkommen (FHA) nach 12 Jahren Pause wieder aufzunehmen.Handelsminister Yeo Han-koo und der Generalsekretär des Golfkooperationsrates (GCC), Nayef bin Falah Al-Hajraf, kündigten am Mittwoch in Riad die Wiederaufnahme der FHA-Gespräche an.Die Einigung wurde bei einem Treffen von Präsident Moon Jae-in mit dem GCC-Chef in einem Hotel in der Hauptstadt Saudi-Arabiens erzielt.Dem GCC gehören sechs arabische Länder an : die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Saudi-Arabien, Oman, Katar und Kuwait.Südkorea und der GCC nahmen 2007 Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen auf und führten bis 2009 drei offizielle Verhandlungsrunden durch, doch die Gespräche kamen ins Stocken, als der GCC im Januar 2010 eine Aussetzung ankündigte.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie gab bekannt, wenn das Land ein Freihandelsabkommen mit dem rohstoffreichen GCC unterzeichne, werde dies dazu beitragen, ein stabiles Versorgungsnetz für Südkorea inmitten eines globalen Versorgungsengpasses aufzubauen.